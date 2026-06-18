Leerstand in Montabaur angehen
Kiosk im ICE-Bahnhof Montabaur öffnet unter neuem Namen
Der Kiosk im ICE-Bahnhof Montabaur heißt nun "Sepi Snack Station".
Der Kiosk im ICE-Bahnhof Montabaur heißt nun "Sepi Snack Station".
Thorsten Ferdinand

Im ICE-Bahnhof Montabaur geht eine lange Durststrecke zu Ende. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden dort keine Snacks und Getränke mehr verkauft. Das ändert sich am Freitag, 19. Juni.

Lesezeit 1 Minute
Gute Nachricht für Bahnreisende: In der Passage des Montabaurer ICE-Bahnhofs öffnet am Freitag, 19. Juni, wieder ein Kiosk. Unter dem Namen „Sepi Snack Station“ werden dort Getränke, Speisen, Reiseutensilien und Hygieneartikel angeboten, wie Inhaber Balazs Szirer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

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