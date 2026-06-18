Im ICE-Bahnhof Montabaur geht eine lange Durststrecke zu Ende. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden dort keine Snacks und Getränke mehr verkauft. Das ändert sich am Freitag, 19. Juni.
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Gute Nachricht für Bahnreisende: In der Passage des Montabaurer ICE-Bahnhofs öffnet am Freitag, 19. Juni, wieder ein Kiosk. Unter dem Namen „Sepi Snack Station“ werden dort Getränke, Speisen, Reiseutensilien und Hygieneartikel angeboten, wie Inhaber Balazs Szirer im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.