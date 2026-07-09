Leerstand in Montabaur angehen Kiosk am Eck in neue Räume umgezogen Thorsten Ferdinand 09.07.2026, 10:00 Uhr

i Der "Kiosk am Eck" ist nun nicht mehr am Eck, sondern in neuen Räumlichkeiten am Konrad-Adenauer-Platz. Thorsten Ferdinand

Der „Kiosk am Eck“ in Montabaur ist nicht mehr am Eck: Nach einigen Monaten im Erdgeschoss des VG-Rathauses ist das Geschäft in einen anderen Laden in der Nachbarschaft umgezogen.

Der im Herbst 2025 eröffnete Kiosk am Eck in Montabaur ist in neue Räumlichkeiten am Konrad-Adenauer-Platz umgezogen. Er befindet sich nun direkt neben dem Friseursalon Millenium in einem Ladenlokal, in dem zuvor ein Reisebüro ansässig war. Die bisherigen Räumlichkeiten des Kiosks im Erdgeschoss des Rathauses der Verbandsgemeinde Montabaur stehen im Moment leer.







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