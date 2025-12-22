Kindheit im Zweiten Weltkrieg: Die Eisenbahn gab es nie

Weihnachten bedeutete für Ernst Moritz Arndt Grießmehlsuppe, Lametta und große Bescheidenheit. Der Zweite Weltkrieg prägte seine Kindheit in Höhr-Grenzhausen. Mit 88 Jahren erinnert er sich an entbehrungsreiche Festtage und eine starke Mutter.
Lesezeit 5 Minuten
Wenn Ernst Moritz Arndt von Weihnachten spricht, wird seine Stimme weich. Dann ist er wieder der kleine Junge aus Höhr-Grenzhausen, der mit großen Augen vor einer verschlossenen Stubentür steht und darauf wartet, dass endlich das Glöckchen klingt. Weihnachten, das waren Grießmehlsuppe, silbernes Lametta – und eine Mutter, die alles zusammenhielt.