Nachgeforscht im Westerwald
Kinderverschickung - warum Rehe kein Einzelfall war
Die Missstände in Kindererholungsheimen, vorrangig in den 1950er- und 1960er-Jahren, gehen weit über Rehe hinaus. Das Christlich
Die Missstände in Kindererholungsheimen, vorrangig in den 1950er- und 1960er-Jahren, gehen weit über Rehe hinaus. Das Christliche Erholungsheim im Hohen Westerwald ist da nur ein Beispiel.
Elmar Hering

In ihrer Masterarbeit hat Louisa Stockschläder ein heißes Eisen angepackt: Missstände bei der Kinderverschickung in der Nachkriegszeit. Dabei rückt sie neben der Einrichtung in Rehe auch andere Heime im Westerwald in den Fokus. 

Lesezeit 3 Minuten
Unser Bericht über das Thema Kinderverschickung in der Nachkriegszeit, der Missstände auch in Rehe thematisiert, hat eine Reihe von Reaktionen ausgelöst. Louisa Stockschläder, Promotionsstudentin für Kirchengeschichte an der Universität Köln, hat in ihrer Masterarbeit eine Reihe von Westerwälder Einrichtungen in Trägerschaft der evangelischen Kirche beleuchtet, und hat Verfehlungen auch in einem Vortrag im Landeshauptarchiv Koblenz thematisiert.

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