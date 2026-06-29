Westerwälder erinnern sich
Kinderverschickung hatte nicht nur ihre Schattenseiten
Eine alte Ansichtskarte von der Insel Borkum. An der Nordsee erlebte Bernd Schrupp aus Vielbach Mitte der 1950er-Jahre "tolle se
Eine alte Ansichtskarte von der Insel Borkum. An der Nordsee erlebte Bernd Schrupp aus Vielbach Mitte der 1950er-Jahre "tolle sechs Wochen", wie er sagt. Von Traumatisierung keine Spur.
Sabine Ludwig/dpa. dpa

Bestrafungen, Demütigungen, Drill – das verbinden viele Kinder bis heute mit mehrwöchigen Kur- und Erholungsaufenthalten in den Nachkriegsjahrzehnten. Doch es ging auch anders. Zwei Westerwälder blicken zurück auf schöne Tage ihrer Kindheit.

Lesezeit 3 Minuten
Kinderverschickung – ein lange verdrängtes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte: Millionen von Jungen und Mädchen wurden noch bis in die 1990er-Jahre für mehrere Wochen zur Erholung in Heime geschickt. Doch nicht immer stand tatsächlich die Erholung im Mittelpunkt.

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