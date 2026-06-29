Bestrafungen, Demütigungen, Drill – das verbinden viele Kinder bis heute mit mehrwöchigen Kur- und Erholungsaufenthalten in den Nachkriegsjahrzehnten. Doch es ging auch anders. Zwei Westerwälder blicken zurück auf schöne Tage ihrer Kindheit.
Lesezeit 3 Minuten
Kinderverschickung – ein lange verdrängtes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte: Millionen von Jungen und Mädchen wurden noch bis in die 1990er-Jahre für mehrere Wochen zur Erholung in Heime geschickt. Doch nicht immer stand tatsächlich die Erholung im Mittelpunkt.