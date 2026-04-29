Missstände aufgezeigt Kinderverschickung – es gibt noch viel zu ergründen Markus Kratzer 29.04.2026, 09:00 Uhr

i Louisa Stockschläder ist mit ihrem Vortrag im Landeshauptarchiv Koblenz über Kinderverschickung im Westerwald auf große Aufmerksamkeit und Betroffenheit gestoßen. Christine Goebel. Landeshauptarchiv Koblenz

Mit einem Vortrag im Landeshauptarchiv Koblenz ist Louisa Stockschläder aus dem Westerwald auf große Aufmerksamkeit und Betroffenheit gestoßen. Wir haben mit der Promotionsstudentin über das Reizthema Kinderverschickung im Westerwald gesprochen.

Sie hat sich durch Archive gewühlt, sie hat Zeitzeugen befragt. Louisa Stockschläder hat ihre Masterarbeit in Kirchengeschichte über das Thema Kinderverschickung im Westerwald geschrieben und sich dabei auf Einrichtungen in evangelischer Trägerschaft konzentriert.







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