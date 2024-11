Start in die Session Kinderprinzessin Lina I. regiert Eschelbacher Narren 12.11.2024, 18:00 Uhr

i Sitzungspräsident Thilo Daubach (links) proklamiert die neue Eschelbacher Kinderprinzessin Lina I. von der tanzenden Locke (Lina Decker, Mitte). Nico Gilles

Mit der Proklamation der Kinderprinzessin und der Feier des 40-jährigen Bestehens der Eschelbacher Hofsänger startet der Montabaurer Stadtteil in die fünfte Jahreszeit.

Mit einem bunten Programm startete der Eschelbacher Carneval-Verein unter dem Motto „Dä Aubach roff, dä Aubach ronner, dä ECV gieht niemols unner“ in die neue Kampagne 2025. Ein närrisch gekleidetes und gut aufgelegtes Auditorium nahm die Vorlagen der Aktiven glänzend auf und sorgte so gleich zu Beginn für Superstimmung in der voll besetzten, sanierten Waldbachhalle, wie der ECV mitteilt.

