Tolle Aufführung in Montabaur
Kinderchor bringt biblisches Musical auf Bühne
Die Posaunen von Jericho blasen zum Angriff.
Die Posaunen von Jericho blasen zum Angriff.
Hans-Peter Metternich

Der Kinder- und Jugendchor St. Peter bringt modern biblisches Musical auf die Bühne: Junge Stimmen, Kammerorchester und überraschende Klangfarben erzählen von Hoffnung und dem Mut, Mauern zu überwinden. Ein Abend voll Energie und Überraschungen.

Lesezeit 2 Minuten
„Traun wir uns den Wolken nach“: Eine Aufforderung, die der Düsseldorfer Kantorenkonvent in einem Musical für Kinder zum Klingen gebracht hat. Das Werk ist ein biblisches Kindermusical über den Zug der Israeliten durch die Wüste und den Einzug in das Gelobte Land.
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