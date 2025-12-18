Minderjährige als Brandstifter Kinder haben Bühne des Pfefferkuchenmarktes angezündet Angela Baumeier 18.12.2025, 12:30 Uhr

i Brand Bühne Pfefferkuchenmarkt am Freitag, 5. Dezember 2025 Niklas Mohr/Feuerwehr VG Westerburg. Niklas Mohr Feuerwehr VG Westerburg

Die Bühne des Pfefferkuchenmarktes in Westerburg brannte. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen. Wer die Täter sind, ist klar.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Verursacher des Brandes der Bühne auf dem Pfefferkuchenmarkt in Westerburg gefunden. Es waren Kinder! Damit ist zum einen die Ursache geklärt, dass es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt. Zum anderen stellen sich angesichts dessen, dass Minderjährige hier zu Brandstiftern wurden, viele Fragen.







