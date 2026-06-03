Waldbach voller Wunder
Kinder entdecken die Vielfalt im Kalterbach

Im Kalterbach werden Kinder zu Entdeckern: Mit Netzen und Lupe offenbaren sich verborgene Wasserbewohner. Die Exkursion verbindet Forscherfreude mit dem Bewusstsein für Schutz und Artenvielfalt.

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In unseren Bächen gibt es vieles zu entdecken, das man auf den ersten Blick nicht sieht. 15 Kinder hatten nun die Gelegenheit, das Leben im Kalterbach bei Hillscheid zu erkunden.Eva Decker vom Forstamt Neuhäusel und der pensionierte Förster Friedhelm Kurz bieten regelmäßig Exkursionen für Kinder an.

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