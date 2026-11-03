Vier Pfoten als Lehrmeister „Kind trifft Hund“ sucht weitere Mensch-Tier-Teams Camilla Härtewig 03.11.2026, 20:00 Uhr

i Ein Höhepunkt der Besuche ist das Wettrennen zwischen Kindern und Hunden. Dabei erleben die Mädchen und Jungen, wie schnell selbst kleine Vierbeiner sind – und verstehen, weshalb Weglaufen im Ernstfall die falsche Reaktion ist. Heidi Weber

Der Verein „Kind trifft Hund“ bringt Kindern den sicheren und respektvollen Umgang mit Vierbeinern näher. Vier ehrenamtliche Teams sind derzeit im und um den Westerwald unterwegs. Damit noch mehr Kinder profitieren, wird Verstärkung gesucht.

Was verrät die Körpersprache eines Hundes? Wie verhalte ich mich, wenn mir ein frei laufender Vierbeiner begegnet? Und warum sollte man niemals vor einem Hund weglaufen? Mit solchen Fragen wendet sich der Verein „Kind trifft Hund“ mit Sitz in Siershahn an Kinder in Kitas und Grundschulen.







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