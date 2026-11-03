Der Verein „Kind trifft Hund“ bringt Kindern den sicheren und respektvollen Umgang mit Vierbeinern näher. Vier ehrenamtliche Teams sind derzeit im und um den Westerwald unterwegs. Damit noch mehr Kinder profitieren, wird Verstärkung gesucht.
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Was verrät die Körpersprache eines Hundes? Wie verhalte ich mich, wenn mir ein frei laufender Vierbeiner begegnet? Und warum sollte man niemals vor einem Hund weglaufen? Mit solchen Fragen wendet sich der Verein „Kind trifft Hund“ mit Sitz in Siershahn an Kinder in Kitas und Grundschulen.