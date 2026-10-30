Beim Aussteigen aus dem Bus in Hachenburg ist ein zehnjähriges Mädchen von einem Radfahrer angefahren worden. Das Kind erlitt einen Schienbeinbruch. Die Polizei sucht den flüchtigen Radfahrer und bittet um Zeugenhinweise.
Lesezeit 1 Minute
Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind am Donnerstagnachmittag am Buswendeplatz vor der Realschule plus in Hachenburg sucht die Polizei dringend Zeugen. In der Zeit zwischen 15.40 und 16 Uhr ist dort eine Zehnjährige offenbar unmittelbar nach dem Aussteigen aus einem Schulbus mit einem Radfahrer kollidiert und hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen.