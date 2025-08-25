Wenn die Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt zum Frühschoppen am Kirmesmontag einlädt, sind Spaß und gute Laune garantiert. Auch die Würdigung verdienter Mitglieder gehört zum traditionellen Programm. Diesmal gab es zudem ein Jubiläum zu feiern.

Jürgen Kohlhaas ist neuer Träger des Hanauer-Ordens der Kirmesgesellschaft (KG) 1900 Altstadt: Die höchste Auszeichnung des Vereins wird alljährlich an besonders verdiente Mitglieder verliehen und stellt jeweils den Höhepunkt des Kirmesmontags dar. In diesem Jahr stand das Kirchweihfest im Hachenburger Stadtteil noch unter einem besonderen Stern, denn die gastgebende KG feierte ihr 125-jähriges Bestehen.

Der Kirmesmontag ist ein Fest der Brauchtumspflege. Das Ischelessen gehört ebenso dazu wie der humorvolle Schlagabtausch mit den Gästen von der KG Hachenburg. Anlässlich ihres Jubiläums hatten sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen: Und so fand der beliebte Frühschoppen in Form eines unterhaltsamen Improvisationstheaters statt. Während die Mitglieder der KG Altstadt darauf vorbereitet waren, mussten die Repräsentanten der KG Hachenburg sowie die Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, die Grußworte überbrachten, Schlagfertigkeit beweisen und so ihre Position in dem Spiel finden.

i Die Blaukittel und ihre Gäste im Altstädter Festzelt stimmten, mit Unterstützung der Original Naubergmusikanten, das Hanauer-Lied an, mit dem der neue Träger des Hanauer-Ordens, in dem Fall Jürgen Kohlhaas, gewürdigt wird. Röder-Moldenhauer

Einige Mitwirkende der Gastgeber stellten sich in dem Bühnenstück selbst dar, andere schlüpften in die Rollen weiterer Vereinsmitglieder. Vor allem diese Doppeldeutigkeit sorgte immer wieder für Lacher im Publikum. Ebenfalls eingebettet in die Inszenierung war die Verleihung der Ehrennadeln des Vereins: Die Silberne Ehrennadel ging diesmal an Dominik Hörter, mit der Goldenen Ehrennadel wurde Frederick Wessler ausgezeichnet.

Zum Abschluss des Frühschoppens, der musikalisch von den Original Naubergmusikanten begleitet wurde, erfolgte schließlich die Aufnahme von Jürgen Kohlhaas in den Hanauer-Orden. Bevor KG-Präsident Sven Bruder den Namen verkündete, wurde es zunächst ganz still im Kirmeszelt. Als dann feststand, wem diesmal die Ehre zuteilwird, brandete lauter Beifall auf. Mit der Kirmesparty und DJ Markus Deluxe, klang das dreitägige Kirmesprogramm schließlich langsam aus.