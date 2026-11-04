Kreativ werden in Nistertal Keramikgleis ist Vanessa Buchheits Herzensprojekt Camilla Härtewig 04.11.2026, 20:00 Uhr

i Im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Nistertal hat Vanessa Buchheit ihr Herzensprojekt Wirklichkeit werden lassen. Sie hat dort im September das Keramikgleis eröffnet. Camilla Härtewig

Vanessa Buchheit hat sich mit dem Keramikgleis in Nistertal einen Traum erfüllt. Ihr Malstudio ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Mit kreativen Aktionen möchte die 38-Jährige auch Menschen in Not unterstützen.

Wer das Keramikgleis besuchen möchte, muss derzeit Geduld mitbringen: Nistertal ist eine große Baustelle, der Weg zum ehemaligen Bahnhofsgebäude nicht ganz einfach. Parkplätze in der Nähe sind aber ausreichend vorhanden. In der Bahnhofstraße 2 hat Vanessa Buchheit im September ihr Herzensprojekt verwirklicht.







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