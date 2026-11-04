Vanessa Buchheit hat sich mit dem Keramikgleis in Nistertal einen Traum erfüllt. Ihr Malstudio ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Mit kreativen Aktionen möchte die 38-Jährige auch Menschen in Not unterstützen.
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Wer das Keramikgleis besuchen möchte, muss derzeit Geduld mitbringen: Nistertal ist eine große Baustelle, der Weg zum ehemaligen Bahnhofsgebäude nicht ganz einfach. Parkplätze in der Nähe sind aber ausreichend vorhanden. In der Bahnhofstraße 2 hat Vanessa Buchheit im September ihr Herzensprojekt verwirklicht.