Projekt in Höhr-Grenzhausen Keramiker werden an neuer Berufsfachschule ausgebildet Camilla Härtewig 27.08.2026, 20:00 Uhr

i Maurice Kathan (vorne), Amelie Nolte und Melinda Hansch (hinten) sind drei von acht Auszubildenden zum Keramiker im Handwerk. Camilla Härtewig

Acht junge Menschen, surrende Töpferscheiben und jede Menge Begeisterung: In Höhr-Grenzhausen ist die neue Berufsfachschule gestartet. Keramikmeister Bertold Sawatzki bringt ihnen jetzt die Kunst des traditionsreichen Handwerks bei.

Seit dem 10. August werden an der neuen Berufsfachschule in Höhr-Grenzhausen acht junge Menschen zum Keramiker im Handwerk ausgebildet. Die 16- bis 25-Jährigen haben sich voller Begeisterung für den Beruf entschieden. Mit dem neuen Angebot wird eine Lücke in der Region geschlossen.







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