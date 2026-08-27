Projekt in Höhr-Grenzhausen 
Keramiker werden an neuer Berufsfachschule ausgebildet
Maurice Kathan (vorne), Amelie Nolte und Melinda Hansch (hinten) sind drei von acht Auszubildenden zum Keramiker im Handwerk.
Maurice Kathan (vorne), Amelie Nolte und Melinda Hansch (hinten) sind drei von acht Auszubildenden zum Keramiker im Handwerk.
Camilla Härtewig

Acht junge Menschen, surrende Töpferscheiben und jede Menge Begeisterung: In Höhr-Grenzhausen ist die neue Berufsfachschule gestartet. Keramikmeister Bertold Sawatzki bringt ihnen jetzt die Kunst des traditionsreichen Handwerks bei.

Lesezeit 2 Minuten
Seit dem 10. August werden an der neuen Berufsfachschule in Höhr-Grenzhausen acht junge Menschen zum Keramiker im Handwerk ausgebildet. Die 16- bis 25-Jährigen haben sich voller Begeisterung für den Beruf entschieden. Mit dem neuen Angebot wird eine Lücke in der Region geschlossen.
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