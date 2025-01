Vielfältige Ursachen Keramiker-Innung beklagt Nachwuchsmangel 24.01.2025, 16:00 Uhr

i An der Töpferscheibe Teller, Vasen oder Tassen aus Ton zu formen, das lernt man in der Ausbildung zum Keramiker. -. picture alliance/dpa/XinHua

Es gibt kaum noch Auszubildende zum Keramiker. Obermeisterin Martina Brück-Posteuka von der Töpfer- und Keramiker-Innung Rheinland-Pfalz sieht vielfältige Ursachen dafür.

Obermeisterin Martina Brück-Posteuka aus Münstermaifeld-Mörz von der Töpfer- und Keramiker-Innung Rheinland-Pfalz freut sich über die Auszubildende in Höhr-Grenzhausen. Die Keramikermeisterin gehörte selbst zehn Jahre dem Prüfungsausschuss an, der für Lehrlinge aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen zuständig ist und an zwei Tagen pro Jahr in der Fachschule in Höhr-Grenzhausen tagte.

