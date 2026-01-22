MyRomy-Ofenformen werden im Westerwald handgefertigt. Die keramische Glasur bildet in den Brätern eine Versiegelung ganz ohne schädliche Chemikalien. Das unterscheidet sie von anderen Beschichtungen von Kochgeschirr.
„Keramische Glasuren sind so robust und lebensmittelecht wie Glas.“ Das betont Frank Gentejohann, Projektleiter „Tisch und Küche“ bei der M&R-Manufaktur, die die MyRomy-Keramikserie an Gar-, Back- und Aufbewahrungsgefäßen produziert. Es handelt sich um eine moderne Neuinterpretation des traditionellen Römertopfs.