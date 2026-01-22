Produkt aus Ransbach-Baumbach Keramikbräter verspricht gesunde Speisen und Umwelt Katrin Maue-Klaeser 22.01.2026, 20:00 Uhr

i In der Werkstatt der M&R-Manufaktur in Ransbach-Baumbach werden Glasuren und Methoden der Auftragung getestet. Bald soll es die MyRomy-Serie in weiteren Farben geben. Katrin Maue-Klaeser

MyRomy-Ofenformen werden im Westerwald handgefertigt. Die keramische Glasur bildet in den Brätern eine Versiegelung ganz ohne schädliche Chemikalien. Das unterscheidet sie von anderen Beschichtungen von Kochgeschirr.

„Keramische Glasuren sind so robust und lebensmittelecht wie Glas.“ Das betont Frank Gentejohann, Projektleiter „Tisch und Küche“ bei der M&R-Manufaktur, die die MyRomy-Keramikserie an Gar-, Back- und Aufbewahrungsgefäßen produziert. Es handelt sich um eine moderne Neuinterpretation des traditionellen Römertopfs.







