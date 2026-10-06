Keramikkunst trifft glänzende Klassiker – Tausende Besucher strömten jetzt nach Ransbach‑Baumbach. Auf dem Töpfermarkt und beim Young‑&‑Oldtimer‑Treffen lockten Aussteller, Prämierungen und Retro‑Schätze zum Bummeln.
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Der 42. Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach war an zwei Tagen ein Publikumsmagnet, nicht nur für die Freunde der Keramikkunst. Denn am Sonntag hatten auch die Geschäfte in der Töpferstadt ihre Pforten geöffnet und luden zum Kauf ein. Mehr noch: Rund um die Stadthalle präsentierte sich beim 13.