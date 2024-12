Neun Töpferwerkstätten dabei Keramik im Advent lockt in die Stadt und ins Museum Hans-Peter Metternich 17.12.2024, 14:05 Uhr

i Die Museumsleiterin Nele van Wieringen (links) und Susanne Bartram, die ihre Exponate im Museum ausstellt, verweisen auf einen Tisch im Museum, wo Stücke aller Ausstellenden in schöner Eintracht präsentiert werden. Hans-Peter Metternich

Die Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen steht auch im Advent ganz im Zeichen der Keramik. Neun Töpferinnen und Töpfer sowie das Keramikmuseum Westerwald beteiligen sich an der Aktion.

Die Adventszeit geht an der Keramik – und das besonders in der Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen – nicht einfach so vorbei. Im Gegenteil: Neun Töpferinnen und Töpfer haben ihre Werkstätten für „Keramik im Advent“ vorbereitet und mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am ersten Adventswochenende die erwartungsfrohe Zeit vor Weihnachten eingeläutet.

