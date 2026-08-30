Eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die sich in Wallmerod niederlassen wollte, erhielt keine Kassenzulassung, da alle Vertragssitze besetzt waren. Ein unhaltbarer Zustand, findet Wallmerods Bürgermeister Klaus Lütkefedder.
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Sie werden dringend gebraucht, erhalten aber oftmals keine Zulassung für die Behandlung von Kassenpatienten. Auch im Westerwaldkreis sind Psychotherapeuten Mangelware. Insbesondere für Kinder und Jugendliche gibt es nicht genug Behandlungsmöglichkeiten.