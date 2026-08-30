Trotz langer Wartezeiten
Keine Zulassung für Psychotherapeutin in Wallmerod
Ein Schild weist auf eine Praxis für Psychotherapie hin.
Ein Schild weist auf eine Praxis für Psychotherapie hin.
Jens Wolf. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die sich in Wallmerod niederlassen wollte, erhielt keine Kassenzulassung, da alle Vertragssitze besetzt waren. Ein unhaltbarer Zustand, findet Wallmerods Bürgermeister Klaus Lütkefedder.

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Sie werden dringend gebraucht, erhalten aber oftmals keine Zulassung für die Behandlung von Kassenpatienten. Auch im Westerwaldkreis sind Psychotherapeuten Mangelware. Insbesondere für Kinder und Jugendliche gibt es nicht genug Behandlungsmöglichkeiten.
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