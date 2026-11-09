Kreis wartet auf Begründungen
Keine weiteren Widersprüche gegen Outlet-Erweiterung
Die geplante Erweiterung des FOC in Montabaur freut die Kunden. Aus Limburg gibt es allerdings Widerstand gegen die Baugenehmigu
Die geplante Erweiterung des FOC in Montabaur freut die Kunden. Aus Limburg gibt es allerdings Widerstand gegen die Baugenehmigung.
Thorsten Ferdinand

Schon im Sommer gingen bei der Kreisverwaltung Widersprüche aus Limburg gegen die Baugenehmigung für die Outlet-Erweiterung in Montabaur ein. Die Begründungen dafür liegen allerdings immer noch nicht vor. Was bedeutet das für das weitere Verfahren?

Lesezeit 2 Minuten
Gegen die Baugenehmigung für die Erweiterung des Outlet-Centers in Montabaur sind bei der Westerwälder Kreisverwaltung keine weiteren Widersprüche eingegangen. Damit bleibt es bei insgesamt drei Widersprüchen aus dem Raum Limburg, wie die Bauaufsichtsbehörde auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.
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