Zerstörungsbild war ausgeprägt Keine Schwerverletzten bei heftigem Unfall auf der A3 Katrin Maue-Klaeser 28.05.2026, 13:35 Uhr

i Verunfallte Lastwagen stehen auf der Autobahn 3 (A3). Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Abend auf der Autobahn 3 bei Eppenrod zu einer Sperrung aller Fahrstreifen Richtung Frankfurt am Main geführt. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Zwei Sattelschlepper und ein Auto kollidierten am späten Mittwochabend auf der A3 bei Nentershausen. Wegen der aufwendigen Bergung dauerte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum frühen Donnerstagmorgen.

Ein schwerer Unfall hat am späten Mittwochabend auf der A3 bei der Abfahrt Diez/Nentershausen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften sowie eine stundenlange Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt ausgelöst. Dort kam nach derzeitigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei gegen 22.







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