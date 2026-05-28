Zwei Sattelschlepper und ein Auto kollidierten am späten Mittwochabend auf der A3 bei Nentershausen. Wegen der aufwendigen Bergung dauerte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum frühen Donnerstagmorgen.
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Ein schwerer Unfall hat am späten Mittwochabend auf der A3 bei der Abfahrt Diez/Nentershausen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften sowie eine stundenlange Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt ausgelöst. Dort kam nach derzeitigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei gegen 22.