Zerstörungsbild war ausgeprägt
Keine Schwerverletzten bei heftigem Unfall auf der A3
Verunfallte Lastwagen stehen auf der Autobahn 3 (A3). Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Abend auf der Autoba
Verunfallte Lastwagen stehen auf der Autobahn 3 (A3). Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat am Abend auf der Autobahn 3 bei Eppenrod zu einer Sperrung aller Fahrstreifen Richtung Frankfurt am Main geführt.
Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Zwei Sattelschlepper und ein Auto kollidierten am späten Mittwochabend auf der A3 bei Nentershausen. Wegen der aufwendigen Bergung dauerte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt bis zum frühen Donnerstagmorgen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein schwerer Unfall hat am späten Mittwochabend auf der A3 bei der Abfahrt Diez/Nentershausen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften sowie eine stundenlange Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt ausgelöst. Dort kam nach derzeitigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei gegen 22.

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