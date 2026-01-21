Verspätung auf Westerwaldbahn Kein verlässlicher Zugverkehr zwischen Lahn und Sieg Hans-Peter Günther 21.01.2026, 18:00 Uhr

i Viele Millionen Euro haben die Deutsche Bahn und das Land in die Beschleunigung der Oberwesterwaldbahn investiert. Ausgebremst werden die Züge aber immer wieder, weil Mängel nicht beseitigt werden, wie das seit Jahren nicht betriebsbereite Vorsignal bei Ingelbach oder seit Oktober bestehende Weichenschäden bei Limburg. Hans-Peter Günther

Seit Monaten prägen Verspätungen den Verkehr auf der Oberwesterwaldbahn zwischen Lahn und Sieg. Fahrgäste verlieren regelmäßig Anschlüsse, Züge kommen bis zu drei Stunden zu spät. Ursache sind ungelöste Mängel an Gleisen und Signalen.

Bereits seit Mitte Oktober letzten Jahres kommt es auf der Oberwesterwaldbahn immer wieder zu Verspätungen, die häufig zu einem Verlust von Anschlussverbindungen in Limburg führen. Wer in der vergangenen Woche auf die Züge zwischen Westerburg und Limburg angewiesen war, um die Schule oder Arbeit zu erreichen, konnte am Dienstag und Donnerstag am Zugverkehr verzweifeln.







