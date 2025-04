So mancher hat es vielleicht erst beim Aufstehen am blinkenden Radiowecker bemerkt. In der Nacht zum Donnerstag ist es rund um Bad Marienberg zu einem mehrstündigen Stromausfall gekommen. Unsere Zeitung nach nachgefragt.

Zu einem flächendeckenden Stromausfall ist es in der Nacht zum Donnerstag in und um Bad Marienberg gekommen. „Insgesamt waren rund 770 Haushalte betroffen, die über acht Ortsnetzstationen versorgt werden“, so Marcelo Peerenboom, Leiter der Stabsstelle Kommunikation bei der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) auf Nachfrage unserer Zeitung. Konkret blieb es demnach in Langenbach/Bad Marienberg, Hahn bei Marienberg, Großseifen und Hardt dunkel.

Laut EVM kam es um 2.54 Uhr zu dem Ausfall, weil ein Baum in eine Freileitung gestürzt war und einen Kurzschluss verursacht hatte. Mitarbeiter der Energienetze Mittelrhein (ENM), der EVM-Netzgesellschaft, haben demnach die Versorgung nach und nach wiederhergestellt, sodass bis 5.34 Uhr alle betroffenen Haushalte wieder Strom beziehen konnten. „Das leicht beschädigte Leiterseil konnte wieder in Betrieb genommen werden“, so Peerenboom. Am heutigen Donnerstag sollen nach genauer Begutachtung des Schadens noch Nacharbeiten erfolgen.