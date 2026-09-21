Andere Standorte betroffen Kein Stellenabbau bei 1&1 AG in Montabaur Thorsten Ferdinand 21.09.2026, 17:00 Uhr

i Bei der 1&1-Tochter Versatel werden Stellen abgebaut. Der Standort Montabaur ist hiervon nicht betroffen. Thorsten Ferdinand

Der Konzern United Internet will durch Umstrukturierungen und verstärkten KI-Einsatz rund 800 Stellen abbauen und künftig rund 55 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Die personellen Auswirkungen betreffen allerdings nicht den Firmensitz in Montabaur.

Der Konzern United Internet mit Sitz in Montabaur hat angekündigt, bei seinen Tochterunternehmen 1&1 und Ionos rund 800 Stellen abzubauen. Das hat United Internet vor einigen Tagen bekannt gegeben. Der Standort Montabaur ist hiervon allerdings nicht unmittelbar betroffen, wie die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.







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