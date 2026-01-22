Wahlkampf im Westerwald Kein Schaulaufen in Selters für Bildungsminister Teuber Katrin Maue-Klaeser 22.01.2026, 06:00 Uhr

i Landesbildungsminister Sven Teuber (links) beim Bürgerdialog der Reihe "60 Minuten Landespolitik" von SPD-Landtagskandidat Hendrik Hering (hinten stehend). Katrin Maue-Klaeser

SPD-Landtagskandidat Hendrik Hering holte zum Bürgerdialog seinen Parteifreund und Landesbildungsminister Sven Teuber nach Selters. Viele Lehrer dort konfrontierten ihren obersten Dienstherrn mit Problemen – insbesondere an weiterführenden Schulen.

Ernste Mienen und verschränkte Arme: Die „60 Minuten Landespolitik“ in Selters waren für den rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teuber kein Schaulaufen, zumindest keines vor einem durchweg begeisterten Publikum. Auch wenn der 43-jährige Sozialdemokrat den Bürgerdialog mit Scherzen aufzulockern versucht, ist die Reaktion eher verhalten.







