SPD-Landtagskandidat Hendrik Hering holte zum Bürgerdialog seinen Parteifreund und Landesbildungsminister Sven Teuber nach Selters. Viele Lehrer dort konfrontierten ihren obersten Dienstherrn mit Problemen – insbesondere an weiterführenden Schulen.
Lesezeit 3 Minuten
Ernste Mienen und verschränkte Arme: Die „60 Minuten Landespolitik“ in Selters waren für den rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teuber kein Schaulaufen, zumindest keines vor einem durchweg begeisterten Publikum. Auch wenn der 43-jährige Sozialdemokrat den Bürgerdialog mit Scherzen aufzulockern versucht, ist die Reaktion eher verhalten.