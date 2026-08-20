ICE-Ausfälle in Montabaur Kein Licht im Tunnel: Unwetter stoppte auch Zugverkehr Thorsten Ferdinand 20.08.2026, 12:40 Uhr

i Auf der ICE-Strecke Köln-Frankfurt fielen am Donnerstagmorgen mehrere Verbindungen aus. Tom Weller. picture alliance/dpa

Am Donnerstagmorgen fuhren am ICE-Bahnhof Montabaur keine Züge in Richtung Köln und Frankfurt ab. Auch hier waren die Folgen des Unwetters die Ursache.

Das schwere Unwetter im Westerwald führte auch am Donnerstagmorgen noch zu Zugausfällen auf der Schnellbahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Betroffen waren zahlreiche Berufspendler, die normalerweise den ICE ab Montabaur nutzen.Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, war in mehreren Tunneln im Raum Montabaur die Beleuchtung ausgefallen.







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