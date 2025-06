Verkehrsteilnehmer rund um Eppenrod und Nentershausen brauchen in den nächsten Wochen Geduld. Der Grund ist eine Sperrung wegen Arbeiten an einer Autobahnunterführung.

i Aufgrund von Bauarbeiten an einer A3-Brücke gibt es seit Montag kein Durchkommen mehr auf der L317 zwischen Nentershausen und Eppenrod für Autofahrer, Fußgänger & Co. Andreas Egenolf

Auch wenn mancher Autofahrer am Montagabend die Absperrungen einfach ignorierte: Auf der Landesstraße 317 zwischen Nentershausen und Eppenrod wird es in den kommenden Wochen kein Durchkommen mehr geben. Der Grund dafür sind Arbeiten der Autobahn GmbH an einer A3-Unterführung.

Bis Mai 2026 setzt die Niederlassung West der Autobahn GmbH, die ihren Sitz im ICE-Gebiet in Montabaur hat, sieben Autobahnunterführungen zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und Diez für insgesamt rund 1,8 Millionen Euro instand. Nachdem zuletzt unter anderem die beiden Brücken an der Landesstraße 318 bei Nentershausen und der Kreisstraße 162 gesperrt waren, folgt nun die Brücke, die auf Eppenroder Gebiet unweit des Nentershäuser Eisbachtalstadions und Tennisplatzes liegt.

i Deutliche Schäden am Beton waren zuletzt an der A3-Unterführungen zwischen Nentershausen und Eppenrod, wie hier an der Decke zu erkennen. Nun will die Autobahn GmbH für rund 250.000 Euro die Schäden von einer Fachfirma beseitigen lassen. Andreas Egenolf

Bis voraussichtlich Freitag, 1. August, soll unterhalb der Autobahn 3 an derU nterführung an der Kreisgrenze zwischen dem Westerwaldkreis und dem Rhein-Lahn-Kreis gearbeitet werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH finden hier Arbeiten am Beton statt. An gleich mehreren Stellen waren am Bauwerk zuletzt deutliche Betonabplatzungen zu sehen, und Bewehrungsstahl lag frei. Um die Lebenszeit des Bauwerks zu verlängern und gleichzeitig auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, investiert die Autobahn GmbH, die in der Verantwortung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr steht, nach eigenen Angaben 250.000 Euro in die Istandsetzungsarbeiten zwischen Eppenrod und Nentershausen. Die Kosten trägt komplett die Bundesrepublik Deutschland.

Die Arbeiten sollen nach Angaben der Autobahn Gmbh kurzzeitig auch auf der A3 stattfinden, da hier Abdichtungsarbeiten ausgeführt werden müssen. Hierbei wird die Anzahl der Fahrstreifen für wenige Stunden von drei auf zwei reduziert. Verkehrsteilnehmer, die normalerweise die L317 nutzen, müssen unterdessen Umwege in Kauf nehmen. Die eingerichtete Umleitung führt von Eppenrod aus über die L325 und die L318.

i Nicht nur Autofahrer und Fußgänger können bis voraussichtlich 1. August die Autobahnbrücke zwischen Nentershausen und Eppenrod nicht mehr passieren. Der offizielle Radweg muss auch für diese Zeit umgeleitet werden. Andreas Egenolf

Umleitung für Radler und Fußgänger führt durch den Wald

Für Radfahrer und Fußgänger ist in den kommenden Wochen auch kein Durchkommen unterhalb der A3. Hier ist eine Umleitung durch den Eppenroder und Nentershäuser Wald, die über den dortigen Schwedensteg führt, und die Kreisstraße 163 ausgeschildert. Läuft alles bei den Arbeiten der Autobahn GmbH nach Plan, dann ist die L 317 rechtzeitig zur Nentershäuser Kirmes, die dieses Jahr vom 8. bis 11. August erstmals als Open-Air-Kirmes auf dem Kirmesplatz unweit der A3-Brücke stattfindet, wieder frei. aeg