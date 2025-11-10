Hohe Sanierungskosten Kaum Einsparmöglichkeiten bei Hallenumbau in Elgendorf 10.11.2025, 20:00 Uhr

i Die Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf wird seit 2023 saniert. Thorsten Ferdinand

Wenn die öffentliche Hand baut, explodieren häufig die Kosten. Jüngstes Beispiel ist die Dorfgemeinschaftshalle im Montabaurer Stadtteil Elgendorf, die seit 2023 saniert wird. Möglichkeiten, noch etwas einzusparen, gibt es allerdings kaum.

Die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Montabaurer Stadtteil Elgendorf wird mindestens eine halbe Million Euro teurer als vor zwei Jahren geplant. Über die Ursachen dieser Kostensteigerung informierte Architekt Volker Simon den Stadtrat kürzlich in einer nicht-öffentlichen Sitzung.







