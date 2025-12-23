Tierheim braucht Spenden Katzenkinder Ida und Ivy hoffen auf Weihnachtswunder Camilla Härtewig 23.12.2025, 17:00 Uhr

i Karen-Aileen (links) und Andrea Opper sind seit 2023 immer wieder Pflegestelle für das Tierheim in Ransbach-Baumbach. Seit Juli haben sie sich um Ida und Ivy gekümmert. Die beiden Katzenmädchen sind ab Januar bereit für ein neues Zuhause. Camilla Härtewig

Zwei kleine Kätzchen, die schon viel kämpfen mussten, hoffen auf ein Weihnachtswunder. Ida und Ivy haben trotz Krankheit ihre Lebensfreude bewahrt und schenken einander Halt – dank der liebevollen Pflege von Karen-Aileen und Andrea Opper.

Ida und Ivy hoffen auf ein Weihnachtswunder. Die beiden knapp fünf Monate alten Katzenmädchen suchen ab Januar ihr gemeinsames Glück. Auf ihrer Pflegestelle in Bendorf-Mülhofen bei Karen-Aileen und Andrea Opper haben sich die Sorgenkinder prima entwickelt.







Artikel teilen

Artikel teilen