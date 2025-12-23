Katzenkinder Ida und Ivy hoffen auf  Weihnachtswunder

Zwei kleine Kätzchen, die schon viel kämpfen mussten, hoffen auf ein Weihnachtswunder. Ida und Ivy haben trotz Krankheit ihre Lebensfreude bewahrt und schenken einander Halt – dank der liebevollen Pflege von Karen-Aileen und Andrea Opper.
Ida und Ivy hoffen auf ein Weihnachtswunder. Die beiden knapp fünf Monate alten Katzenmädchen suchen ab Januar ihr gemeinsames Glück. Auf ihrer Pflegestelle in Bendorf-Mülhofen bei Karen-Aileen und Andrea Opper haben sich die Sorgenkinder prima entwickelt.