Immer mehr Tiere Katzenhilfe Westerwald sucht dringend neue Ehrenamtler Gaby Wertebach 14.10.2025, 18:00 Uhr

i Die Tierheim-Leiterin der Katzenhilfe Westerwald in Bad Marienberg-Langenbach, Nadine Heimann-Diersche, hofft auf weitere Helfer, die sich um die vielen Fundkatzen in der Einrichtung kümmern. Gaby Wertebach

Fellpflege, Hilfe bei der Fütterung oder bei der Reinigung der Katzenklos: Die stark gestiegene Zahl der Tiere bei der Katzenhilfe Westerwald in Bad Marienberg-Langenbach bringt den Verein an seine Grenzen.

Die Katzenhilfe Westerwald in Bad-Marienberg-Langenbach schlägt Alarm: Die Einrichtung für Fundkatzen platzt mittlerweile aus allen Nähten. Eine als dringend notwendig erachtete Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) beziehungsweise in der Stadt Bad Marienberg bislang nicht.







