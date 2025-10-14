Fellpflege, Hilfe bei der Fütterung oder bei der Reinigung der Katzenklos: Die stark gestiegene Zahl der Tiere bei der Katzenhilfe Westerwald in Bad Marienberg-Langenbach bringt den Verein an seine Grenzen.
Die Katzenhilfe Westerwald in Bad-Marienberg-Langenbach schlägt Alarm: Die Einrichtung für Fundkatzen platzt mittlerweile aus allen Nähten. Eine als dringend notwendig erachtete Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) beziehungsweise in der Stadt Bad Marienberg bislang nicht.