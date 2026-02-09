Nach Vandalismus-Vorfall Katzenhilfe Westerwald bleibt auf Kosten sitzen Annika Stock 09.02.2026, 16:00 Uhr

i Katzen wie Kater Popeye waren durch den Vandalismus-Vorfall deutlich verschreckter und zurückhaltender. Für die Vandalismus-Schäden und die Kameraüberwachung kommen wohl hohe Kosten auf den Verein zu. Annika Stock

Mutwillige Zerstörung am Tierheim der Katzenhilfe Westerwald in Bad Marienberg zieht wohl hohe Kosten für Verein nach sich. Bereits zweiter Vorfall innerhalb eines halben Jahres – nun soll Kameraüberwachung kommen.

Gut eine Woche nach einer Vandalismus-Tat auf das Tierheim der Katzenhilfe Westerwald ist klar: Der Verein bleibt auf den Kosten sitzen. „Vandalismus ist nicht abgedeckt“, berichtet Nadine Heimann von der Katzenhilfe auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben noch keine Ahnung, wie hoch alles genau wird.







Artikel teilen

Artikel teilen