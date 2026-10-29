Tierheim Ransbach-Baumbach Katzenhaus kurz vor Kollaps: 88 Tiere suchen ein Heim Camilla Härtewig 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Die Babys von Fundkatze Kalia dürfen Ende November ausziehen. Sie kamen im Tierheim Ransbach-Baumbach zur Welt. Camilla Härtewig

Im Tierheim Ransbach-Baumbach spitzt sich die Lage dramatisch zu: 88 Katzen suchen ein Zuhause, die Plätze sind längst belegt. Die Tierschützer schlagen Alarm und bitten um Unterstützung. Besonders ältere Tiere haben es schwer.

Schnurrend kommen Silvy und Tipsy auf Andrea Opper zu. Die beiden 13 Jahre alten Katzen genießen jede Streicheleinheit und zeigen sich menschenbezogen, verschmust und aufgeschlossen. Eigentlich beste Voraussetzungen für ein neues Zuhause. Doch die Senioren werden immer wieder übersehen.







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