Katharinenmarkt lockt am 7. November nach Hachenburg
Kaum eine Veranstaltung im Westerwald hat eine solch lange Tradition wie der Katharinenmarkt in Hachenburg. Am Samstag, 7. November, können sich die vielen Besucher wieder auf ein reichhaltiges Produktangebot freuen.
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Der erste Samstag im November ist für viele Menschen in der Region seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender: Dann verwandelt sich Hachenburg in eine große, lebendige Marktstadt. In diesem Jahr findet der traditionsreiche Katharinenmarkt am Samstag, 7.