Über 500-jährige Geschichte Katharinenmarkt lockt am 7. November nach Hachenburg 22.10.2026, 11:00 Uhr

i Blumenzwiebeln gehören seit Langem zu den beliebtesten Produkten auf dem Hachenburger Katharinenmarkt (hier ein Archivfoto). Beim Kauf der Zwiebeln im Herbst lässt es sich bereits wunderbar vom nächsten Frühling träumen. Röder-Moldenhauer

Kaum eine Veranstaltung im Westerwald hat eine solch lange Tradition wie der Katharinenmarkt in Hachenburg. Am Samstag, 7. November, können sich die vielen Besucher wieder auf ein reichhaltiges Produktangebot freuen.

Der erste Samstag im November ist für viele Menschen in der Region seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender: Dann verwandelt sich Hachenburg in eine große, lebendige Marktstadt. In diesem Jahr findet der traditionsreiche Katharinenmarkt am Samstag, 7.







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