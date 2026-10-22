Über 500-jährige Geschichte
Katharinenmarkt lockt am 7. November nach Hachenburg
Blumenzwiebeln gehören seit Langem zu den beliebtesten Produkten auf dem Hachenburger Katharinenmarkt (hier ein Archivfoto). Bei
Blumenzwiebeln gehören seit Langem zu den beliebtesten Produkten auf dem Hachenburger Katharinenmarkt (hier ein Archivfoto). Beim Kauf der Zwiebeln im Herbst lässt es sich bereits wunderbar vom nächsten Frühling träumen.
Röder-Moldenhauer

Kaum eine Veranstaltung im Westerwald hat eine solch lange Tradition wie der Katharinenmarkt in Hachenburg. Am Samstag, 7. November, können sich die vielen Besucher wieder auf ein reichhaltiges Produktangebot freuen.

Lesezeit 1 Minute
Der erste Samstag im November ist für viele Menschen in der Region seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender: Dann verwandelt sich Hachenburg in eine große, lebendige Marktstadt. In diesem Jahr findet der traditionsreiche Katharinenmarkt am Samstag, 7.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren