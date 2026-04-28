Stelle in Dernbach neu besetzt Katharina-Kasper-Stiftung hat eine neue Leiterin Hans-Peter Metternich 28.04.2026, 12:00 Uhr

i Die bisherige Leiterin der Katharina-Kasper-Stiftung, Prof. Dr. Ulrike Rieke (rechts), hat die Leitungsaufgaben an ihre Nachfolgerin Mareike Römer übergeben. Hans-Peter Metternich

Staffelübergabe von Ulrike Rieke an Mareike Römer bei Beratung und Begleitung von Schwangeren und Familien im Kontext von Entscheidungsfindung und Lebensgestaltung bei vorgeburtlicher Diagnostik, zu erwartender Behinderung und frühem Kindsverlust.

Seit Januar 2002 gibt es die Katharina Kasper Stiftung. Die Pränataldiagnostik (PND) Fachberatung agiert an den Standorten in Dernbach im Westerwald und in Frankfurt am Main. Die Idee, eine derartige Stiftung außerhalb des Bistums ins Leben zu rufen, hatte seinerzeit der Limburger Bischof Franz Kamphaus.







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