Jubiläum in Dernbach gefeiert Katharina-Kasper-Fest feiert 175 Jahre Ordensgeschichte Hans-Peter Metternich 16.08.2026, 22:00 Uhr

i Die Zelebranten der Eucharistiefeier zum 175. Jahrestag der Gründung des Ordens der Dernbacher Schwestern im Klostergarten waren von (links) die Pfarrer Winfried Karbach, Ralf Plogmann und Pater Elmar Busse. Hans-Peter Metternich

175 Jahre Orden: Im Klostergarten von Dernbach feierten Schwestern und Gläubige die Ordensgründerin Katharina Kasper mit Festgottesdienst und Begegnungen. Ein Jubiläum zwischen Erinnerung und gelebter Nächstenliebe.

Das Katharina-Kasper-Fest am Samstag war der Höhepunkt der 175-Jahr-Feier des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC). Im Klostergarten in Dernbach feierten die Schwestern mit vielen Gratulanten das besondere Jubiläum. Eigentlich waren und sind die zurückliegenden und die noch kommenden Veranstaltungen rund um das Ordensjubiläum alle auf ihre Art Höhepunkte im Festjahr.







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