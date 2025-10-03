Neuer Roman bei ww-lit
Katharina Hagena liest in Hillscheid aus „Flusslinien“
Einer der zahlreichen interessanten Veranstaltungen im Kalender der Westerwälder Literaturtage: Katharina Hagena liest in Hillscheid aus ihrem neuen Roman "Flusslinien".
Lena Bongard

In Hillscheid stellt die Autorin Katharina Hagena ihren neuen Roman „Flusslinien“ vor. Warum dieser Mut schenken kann und welche Rolle London und Dänemark spielen, erzählt sie bei den Westerwälder Literaturtagen.

Lesezeit 2 Minuten
Zwölf Frühsommertage an der Elbe, drei Protagonisten, die alle eine eigene Geschichte tragen: Davon erzählt Katharina Hagena in ihrem neuen Roman „Flusslinien“, den sie bei den Westerwälder Literaturtage (ww-lit) in Hillscheid vorgestellt hat. Bekannt ist Katharina Hagena bereits durch ihren Bestseller „Der Geschmack von Apfelkernen“.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region