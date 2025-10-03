In Hillscheid stellt die Autorin Katharina Hagena ihren neuen Roman „Flusslinien“ vor. Warum dieser Mut schenken kann und welche Rolle London und Dänemark spielen, erzählt sie bei den Westerwälder Literaturtagen.

Zwölf Frühsommertage an der Elbe, drei Protagonisten, die alle eine eigene Geschichte tragen: Davon erzählt Katharina Hagena in ihrem neuen Roman „Flusslinien“, den sie bei den Westerwälder Literaturtage (ww-lit) in Hillscheid vorgestellt hat.

Bekannt ist Katharina Hagena bereits durch ihren Bestseller „Der Geschmack von Apfelkernen“.