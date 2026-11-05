Peta setzt Belohnung aus 
Kater stirbt durch illegale Schlagfalle in Höchstenbach 
Ein Kater ist durch eine Schlagfalle in Höchstenbach gestorben. Das Tier konnte sich noch schwer verletzt nach Hause schleppen,
Ein Kater ist durch eine Schlagfalle in Höchstenbach gestorben. Das Tier konnte sich noch schwer verletzt nach Hause schleppen, verstarb aber auf dem Weg zum Tierarzt.
Symbolfoto: Silas Stein. picture alliance/dpa

Ein Kater ist durch eine Schlagfalle in Höchstenbach ums Leben gekommen. Schwer verletzt schleppte sich das Tier noch nach Hause – auf der Fahrt zum Tierarzt starb der Kater an seinen Verletzungen. Peta setzt nun eine Belohnung für Hinweise aus.

Lesezeit 3 Minuten
Wer tut einem Tier so etwas an? Ein Kater ist in Höchstenbach in eine ausgelegte Schlagfalle geraten und an den schweren Verletzungen gestorben, darüber informiert die Tierrechtsorganisation Peta in einer Pressemeldung. Gleichsam lobt Peta 1000 Euro für etwaige Hinweise auf den mutmaßlichen Täter aus.
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