Lotteriegewinne übergeben
Katarina Witt zeigt sich vom Westerwald sehr angetan
Kati Witt im Interview
Kati Witt im Interview
Jörg Niebergall

Katarina Witt begeisterte im Westerwald: Mit Charme, Selfies und spontanen Begegnungen brachte die Olympia-Ikone spürbare Freude nach Freirachdorf. Ihr Auftritt verband Prominenz mit sozialer Wirkung und löste große Begeisterung aus.

Lesezeit 1 Minute
Große Freude im Westerwald: Die zweifache Olympiasiegerin und internationale Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie, Katarina „Kati“ Witt, hat vier Hauptgewinnern persönlich ihre Gewinnschecks über knapp eine Million Euro überreicht.Für die ehemalige Eiskunstlauf-Weltklasseathletin war es zugleich eine Premiere.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren