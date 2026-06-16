Lotteriegewinne übergeben Katarina Witt zeigt sich vom Westerwald sehr angetan Jörg Niebergall 16.06.2026, 09:00 Uhr

i Kati Witt im Interview Jörg Niebergall

Katarina Witt begeisterte im Westerwald: Mit Charme, Selfies und spontanen Begegnungen brachte die Olympia-Ikone spürbare Freude nach Freirachdorf. Ihr Auftritt verband Prominenz mit sozialer Wirkung und löste große Begeisterung aus.

Große Freude im Westerwald: Die zweifache Olympiasiegerin und internationale Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie, Katarina „Kati“ Witt, hat vier Hauptgewinnern persönlich ihre Gewinnschecks über knapp eine Million Euro überreicht.Für die ehemalige Eiskunstlauf-Weltklasseathletin war es zugleich eine Premiere.







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