Eisstar übergibt Glückssegen
Katarina Witt überreicht Millionengewinne im Westerwald
Kati Witt im Interview
Kati Witt im Interview
Jörg Niebergall

Katarina Witt begeisterte im Westerwald: Mit Charme, Selfies und spontanen Begegnungen brachte die Olympia-Ikone spürbare Freude nach Freirachdorf. Ihr Auftritt verband Prominenz mit sozialer Wirkung und löste große Begeisterung aus.

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Große Freude im Westerwald: Die zweifache Olympiasiegerin und internationale Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie, Katarina „Kati“ Witt, hat am Samstagmorgen vier Hauptgewinnern persönlich ihre Gewinnschecks über knapp eine Million Euro überreicht.

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