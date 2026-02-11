Glauben in Höhr-Grenzhausen Karnevalisten feiern seit dem Golfkrieg Gottesdienst Markus Müller 11.02.2026, 01:27 Uhr

i Beim Karnevalistengottesdienst in Höhr-Grenzhausen sprachen Prinzessin Yvonne I. und Prinz Maik I. auch nachdenkliche Worte aus. Markus Müller

Es ist kaum zu glauben: Zum 35. Mal sind jetzt die Karnevalisten aus der ganzen VG Höhr-Grenzhausen zusammengekommen, um einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Weshalb ist diese gute Tradition denn vor so vielen Jahren überhaupt entstanden?

Hunderte bunt kostümierter Narren haben wieder den Karnevalistengottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul in Höhr - Grenzhausen gefeiert. Sie kamen aus allen Karnevalvereinen der Verbandsgemeinde kurz vor Beginn der tollen Tage zum ökumenischen Gottesdienst zusammen, um in der Ruhe vor dem Sturm noch einmal Kraft zu tanken und gemeinsam zu beten, zu singen und zu musizieren.







Artikel teilen

Artikel teilen