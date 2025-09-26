Kathrin Schnaufer übernimmt Karl Georg GmbH hat erstmals eine Hauptgesellschafterin 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Mit Kathrin Schnaufer als Hauptgesellschafterin steht erstmals eine Frau an der Spitze der Karl Georg GmbH. Karin Maigut

Im 100. Jahr ihres Bestehens hat die Karl Georg GmbH mit Sitz am Bahnhof Ingelbach jetzt mit Kathrin Schnaufer als Hauptgesellschafterin erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Im Interview erklärt sie, wie sie ihre neue Aufgabe ausfüllen möchte.

Die Karl Georg GmbH mit Sitz am Bahnhof Ingelbach feiert in diesem Jahr nicht nur ihren 100. Geburtstag, sondern hat seit Kurzem mit Kathrin Schnaufer auch eine neue Hauptgesellschafterin an der Unternehmensspitze. Vor wenigen Wochen hat die 37-Jährige diese Aufgabe von ihrem Vater Michael Schnaufer übernommen.







