Im 100. Jahr ihres Bestehens hat die Karl Georg GmbH mit Sitz am Bahnhof Ingelbach jetzt mit Kathrin Schnaufer als Hauptgesellschafterin erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Im Interview erklärt sie, wie sie ihre neue Aufgabe ausfüllen möchte.
Lesezeit 4 Minuten
Die Karl Georg GmbH mit Sitz am Bahnhof Ingelbach feiert in diesem Jahr nicht nur ihren 100. Geburtstag, sondern hat seit Kurzem mit Kathrin Schnaufer auch eine neue Hauptgesellschafterin an der Unternehmensspitze. Vor wenigen Wochen hat die 37-Jährige diese Aufgabe von ihrem Vater Michael Schnaufer übernommen.