Sanierung in Ransbach-Baumbach
Kannenofen öffnet im Frühjahr 2027 wieder für Besucher 
Die Sanierungsarbeiten am Alten Kannenofen in Ransbach-Baumbach sind in vollem Gange.
Die Sanierungsarbeiten am Alten Kannenofen in Ransbach-Baumbach sind in vollem Gange.
Camilla Härtewig

Die Sanierung des historischen Kannenofens in Ransbach-Baumbach läuft seit September auf Hochtouren. Schon im Frühjahr 2027 könnte das Denkmal wieder öffnen. Der Verein Keramik Erleben freut sich auf Führungen durch das historische Ensemble.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt gute Nachrichten für die Töpferstadt: Die Sanierung des historischen Kannenofens in der Töpferstraße in Ransbach-Baumbach ist seit September in vollem Gange. Bereits im Frühjahr 2027 könnte das denkmalgeschützte Gebäude wieder für Besucher geöffnet werden.
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