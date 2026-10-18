Sanierung in Ransbach-Baumbach Kannenofen öffnet im Frühjahr 2027 wieder für Besucher Camilla Härtewig 18.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten am Alten Kannenofen in Ransbach-Baumbach sind in vollem Gange. Camilla Härtewig

Die Sanierung des historischen Kannenofens in Ransbach-Baumbach läuft seit September auf Hochtouren. Schon im Frühjahr 2027 könnte das Denkmal wieder öffnen. Der Verein Keramik Erleben freut sich auf Führungen durch das historische Ensemble.

Es gibt gute Nachrichten für die Töpferstadt: Die Sanierung des historischen Kannenofens in der Töpferstraße in Ransbach-Baumbach ist seit September in vollem Gange. Bereits im Frühjahr 2027 könnte das denkmalgeschützte Gebäude wieder für Besucher geöffnet werden.







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