Die Sanierung des historischen Kannenofens in Ransbach-Baumbach läuft seit September auf Hochtouren. Schon im Frühjahr 2027 könnte das Denkmal wieder öffnen. Der Verein Keramik Erleben freut sich auf Führungen durch das historische Ensemble.
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Es gibt gute Nachrichten für die Töpferstadt: Die Sanierung des historischen Kannenofens in der Töpferstraße in Ransbach-Baumbach ist seit September in vollem Gange. Bereits im Frühjahr 2027 könnte das denkmalgeschützte Gebäude wieder für Besucher geöffnet werden.