Landratswahl im Westerwald Kandidaten wollen für Wäller transparente Müllgebühren Katrin Maue-Klaeser 09.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Mülldeponie Meudt ist eine wichtige Entsorgungsanlage, die vom Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) betrieben wird. Solarflächen auf Deponieflächen könnten Energie liefern und so die Gebührenkalkulation entlasten. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Die Bewerber um das Landratsamt im Westerwaldkreis streben faire Müllgebühren an. Dafür setzen sie unter anderem auf Solarenergie von den Deponieflächen, Effizienzsteigerung und transparente Preisstrukturen.

Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, w elche Möglichkeiten sie sehen, die Gebühren für die Abfallentsorgung so zu gestalten, dass die Bürger nicht stärker belastet werden.







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