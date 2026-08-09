Landratswahl im Westerwald
Kandidaten wollen für Wäller transparente Müllgebühren
Die Mülldeponie Meudt ist eine wichtige Entsorgungsanlage, die vom Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) betrieben wird
Die Mülldeponie Meudt ist eine wichtige Entsorgungsanlage, die vom Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) betrieben wird. Solarflächen auf Deponieflächen könnten Energie liefern und so die Gebührenkalkulation entlasten.
Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Die Bewerber um das Landratsamt im Westerwaldkreis streben faire Müllgebühren an. Dafür setzen sie unter anderem auf Solarenergie von den Deponieflächen, Effizienzsteigerung und transparente Preisstrukturen. 

Lesezeit 2 Minuten
Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, w elche Möglichkeiten sie sehen, die Gebühren für die Abfallentsorgung so zu gestalten, dass die Bürger nicht stärker belastet werden.
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