Die Bewerber um das Landratsamt im Westerwaldkreis streben faire Müllgebühren an. Dafür setzen sie unter anderem auf Solarenergie von den Deponieflächen, Effizienzsteigerung und transparente Preisstrukturen.
Lesezeit 2 Minuten
Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, w elche Möglichkeiten sie sehen, die Gebühren für die Abfallentsorgung so zu gestalten, dass die Bürger nicht stärker belastet werden.