Ampelschaltung nervt Anlieger Kanalbaustelle in Montabaur sorgt seit Wochen für Staus 16.11.2025, 12:00 Uhr

i In der Alleestraße und der Limburger Straße in Montabaur staut sich derzeit regelmäßig der Verkehr. Thorsten Ferdinand

Weil der Verkehr an einer Kanalbaustelle in der Alleestraße/Limburger Straße nur einspurig vorbeigeführt wird, müssen Autofahrer in Montabaur derzeit mehr Geduld haben. Ein Anlieger des angrenzenden Wohngebiets kritisiert diese Regelung.

Seit einigen Wochen stehen Pendler in der Montabaurer Alleestraße und in der Limburger Straße häufiger im Stau. Auslöser ist eine Kanalbaustelle der Verbandsgemeindewerke, die mit einer Baustellenampel abgesichert wird. Der Verkehr läuft nur einspurig an der Baustelle vorbei, sodass immer Fahrzeuge aus einer Fahrtrichtung warten müssen.







