Kaminbrand in Merkelbach fordert die Feuerwehr Markus Kratzer 19.02.2026, 18:45 Uhr

30 Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Hachenburg sind am frühen Donnerstagabend zu einem Kaminbrand nach Merkelbach ausgerückt.

Kaminbrand in Merkelbach. So lautete die Alarmierung der Rettungsleitstelle in Montabaur am frühen Donnerstagabend. Die umliegenden Feuerwehren waren schnell vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Ein Kaminbrand in Merkelbach hat am frühen Donnerstagabend den Einsatz von 30 Feuerwehrleuten aus der Verbandsgemeinde Hachenburg erforderlich gemacht. Nach Auskunft von Wehrleiter Markus Brenner hatte sich der Grund der Alarmierung durch die Rettungsleitstelle in Montabaur vor Ort auch bestätigt.







