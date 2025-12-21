Drehleiter im Einsatz Kaminbrand in Enspel beschäftigt Feuerwehr über Stunden Camilla Härtewig 21.12.2025, 15:30 Uhr

i Drehleitereinsatz am brennenden Kamin in Enspel. Das Entfernen der Verkleidung wird vorbereitet. Niklas Mohr, Feuerwehr VG Westerburg

Ein Kaminbrand in Enspel hat die Feuerwehr am Samstag mehrere Stunden gefordert. Flammen schlugen aus dem Schornstein eines Einfamilienhauses, eine Drehleiter aus Westerburg kam zum Einsatz. Nach Belüftung konnte der Bewohner zurückkehren.

Feuerwehren aus Enspel, Stockum-Püschen, Bellingen, Langenhahn und Nistertal sind am Samstag um 17.35 Uhr zu einem Kaminbrand in Enspel alarmiert worden. Vor Ort stellten die ersteintreffenden Einsatzkräfte fest, dass aus dem Kamin eines Einfamilienhauses bereits Flammen schlugen.







