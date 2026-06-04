Tödlicher Unfall bei Übung Kamerad von Westerwälder GSG-9-Mann vertauscht Munition Markus Müller 04.06.2026, 15:15 Uhr

Es gibt neue Details nach dem Tod eines Bundespolizisten aus dem Westerwald bei einem Schießtraining der GSG 9 auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Holstein: Die Ermittler gehen von einem fatalen Vertauschen von Munition aus.

Der tragische Tod eines Westerwälder Bundespolizisten vor gut drei Wochen bei einem Schießtraining in Norddeutschland ist weitgehend aufgeklärt: Der GSG-9-Mann, der vergangene Woche in Großholbach beigesetzt worden ist, kam nach den Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Lübeck ums Leben, weil ein Kamerad mutmaßlich beim Laden einer für die Übung vorgesehenen dienstlichen Waffe Übungsmunition mit scharfer Munition vertauscht hatte.







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