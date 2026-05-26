Verlust für Hachenburg Kaffeestube Krah ist ab sofort dauerhaft geschlossen Nadja Hoffmann-Heidrich 26.05.2026, 14:30 Uhr

i Die orangefarbenen Aushänge an der Ladentür machen es deutlich: Die beliebte Kaffeestube Krah in Hachenburg ist seit 26. Mai dauerhaft geschlossen. Private Gründe haben zu dieser kurzfristigen Entscheidung geführt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Vielen Menschen in Hachenburg und darüber hinaus hat Theresia Krah mehr als 25 Jahre lang das Leben mit Kuchen und Torten versüßt. Jetzt muss sie ihre beliebte Kaffeestube Krah schweren Herzens schließen.

Schlechte Nachricht für alle Kuchenfans rund um Hachenburg und Umgebung: Die Kaffeestube Krah in der Kolberger Straße hat überraschenderweise dauerhaft geschlossen. Über einen Aushang und in persönlichen Gesprächen hat Betreiberin Theresia Krah ihre Kunden am Pfingstwochenende darüber informiert.







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