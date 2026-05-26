Vielen Menschen in Hachenburg und darüber hinaus hat Theresia Krah mehr als 25 Jahre lang das Leben mit Kuchen und Torten versüßt. Jetzt muss sie ihre beliebte Kaffeestube Krah schweren Herzens schließen.
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Schlechte Nachricht für alle Kuchenfans rund um Hachenburg und Umgebung: Die Kaffeestube Krah in der Kolberger Straße hat überraschenderweise dauerhaft geschlossen. Über einen Aushang und in persönlichen Gesprächen hat Betreiberin Theresia Krah ihre Kunden am Pfingstwochenende darüber informiert.