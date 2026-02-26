Seit über 30 Jahren ist Theresia Krahs Laden in der Kolberger Straße eine Institution für ehrliches Handwerk. Ob klassischer Frankfurter Kranz oder selbst gebackene Hundekekse: In der familiären Backstube zählen noch „ehrliche“ Kalorien und persönliche Gespräche.
Wenn Kunden der Kaffeestube Krah in Hachenburg die dort angebotenen Waren „wie selbst gebacken“ beschreiben, bringen sie damit ihr Lob für natürliche und bodenständige Leckereien zum Ausdruck. Vor mehr als 30 Jahren hat Theresia Krah mithilfe ihrer Familie ihr Hobby zum Beruf gemacht, und bis heute erfüllt es sie mit Freude, dass ihre Kuchen und Torten so beliebt sind.